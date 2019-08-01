محافظ الإسكندرية: نقلة نوعية شاملة في مجالي التعليم والصحة بالمدينة قريبا

محافظ الإسكندرية



ونوه محافظ الإسكندرية بأهمية الدور الذي يقوم به المواطن في القضاء على الفساد ومحاربته، مؤكدا أن التزام المواطن خلال أداء عمله يعود على الوطن بالنفع والخير.





تضمنت الاحتفالية تكريما لعدد من المتميزين بمختلف إدارات وقطاعات محافظة الإسكندرية، كما تضمنت عروضا فنية قدمتها الفرق الفنية التابعة لفرع ثقافة المحافظة.





قال محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه ، إن المرحلة القادمة بالمدينة ستشهد نقلة نوعية شاملة في مجالي التعليم والصحة، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تحديث وتطوير عدد كبير من مدارس ومستشفيات الإسكندرية، بالإضافة إلى افتتاح 30 مدرسة جديدة بمختلف المراحل التعليمية.ولفتخلال الاحتفالية التي نظمتها محافظة الإسكندرية بمناسبة العيد القومي للمدينة مساء أمس، الأربعاء، بقصر ثقافة الأنفوشي - إلى أن أعمال جمع القمامة التي تقوم بها الشركة المنوط بها ذلك لن تتمكن من جمع القمامة لأكثر من 3 أو 4 مرات يوميا، مطالبا المواطنين بالالتزام بمواعيد محددة لإلقاء القمامة لاستعادة الرونق الجمالي والحضاري لعروس البحر المتوسط.