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رياضة

صالح جمعة يكشف عن رأيه باستبعاد شقيقه عبدالله من المنتخب

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:34 ص
صالح جمعة نجم فريق
صالح جمعة نجم فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي
ياسمين تيسير
أكد صالح جمعة نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أنه حزن كثيرًا عقب استبعاد عبدالله جمعة نجم الزمالك من قائمة المنتخب الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت في مصر.

وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي أن عبدالله كان يستحق بشدة الانضمام للمنتخب، خاصة في ظل تألقه مع الزمالك ومشاركته بشكل أساسي مع الفريق.

وتابع أنه أخبر عبدالله أن هناك العديد من الفرص لانضمامه للمنتخب خلال الفترة القادمة خلال التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس أمم أفريقيا.

وأكمل أنه يتحدث مع عبدالله جمعة كثيرًا بشأن انضمامه لفريق الأهلي وسوف يواصل إقناعه حتي يوافق على الانضمام للمارد الأحمر. 

وتابع أنه قبل انضمام عبد الله للزمالك لم يكن يتابع أي مباريات للفريق الأبيض ولكن يحرص دائمًا على مشاهدتها عقب انضمام أخيه للفريق.

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