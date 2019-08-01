علماء ينجحون في إنتاج جنين هجين من القردة والبشر

تمكن علماء أمريكيين وإسبان، من إنتاج أجنة مهجنة باستنساخ جنين حي من خلايا جمعوها من القردة والبشر، لكن العلماء أوقفوا عملية نموها.





ووفقًا لصحيفة "إلبايس" الإسبانية، قام العلماء بهذه التجربة في مختبر في الصين، وهي تعد خطوة مهمة نحو استخدام الحيوانات في عمليات زرع الأعضاء البشرية.





وخلال التجربة، قام الفريق، الذي يتكون من أعضاء من معهد سالك في الولايات المتحدة وجامعة مورسيا الكاثوليكية (UCAM) في إسبانيا، بتعديل أجنة القردة المعدلة وراثيًا لإلغاء تنشيط الجينات الضرورية لتكوين الأعضاء.





كما قام العلماء بحقن خلايا جذعية بشرية قادرة على تكوين أي نوع من الأنسجة في الجنين.





وكان نتاج هذا العمل هو قرد بخلايا بشرية لم يولد بعد، لأن الباحثين أوقفوا العملية، ووقعت التجربة في الصين لتجنب القضايا القانونية.