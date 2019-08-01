جامعة أسوان تعلن نتائج امتحانات الدبلومة والماجستير والدكتوراه بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية

أعلنت جامعة أسوان نتائج امتحانات الدبلومة والماجستير والدكتوراه بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية التابع للجامعة بجميع التخصصات العلمية.





ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن معهد البحوث والدراسات الإفريقية يختص بالدراسات العليا عن القارة الإفريقية ، ويقبل مختلف الخريجين للدراسة بأقسام السياسة والاقتصاد والجغرافيا والتاريخ والأنثروبولوجيا واللغات الأفريقية والموارد الطبيعية واللغات الإفريقية .





وأوضح الدكتور أحمد غلاب أن المعهد يلقى إقبالًا ملحوظًا من الدراسين منذ إفتتاحه منذ عامين حيث يبلغ إجمالى عددهم حاليًا 700 باحثًا فى مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراة ، ويعتبر المعهد حلقة وصل قوية ومتميزة مع القارة الإفريقية .





وقال غلاب إنه معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة أسوان بدأ اليوم الخميس الأول من أغسطس فتح باب القبول لدفعة جديدة بمرحلة الدبلوم الخاص ويستمر التقديم لمدة شهر للدراسة بأقسام السياسة والاقتصاد والجغرافيا والتاريخ والأنثروبولوجيا واللغات الإفريقية والموارد الطبيعية .



