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أخبار العالم

بولتون: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية لا تخالف تعهدات كيم

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:59 ص
كيم وترامب
كيم وترامب
أحمد قاسم
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الخميس، أن التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية لا تخالف تعهدات زعيم بيونج يانج، كيم جونج أون، نحو واشنطن. 

وكانت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية قد كشفت، أمس الأربعاء، أن كيم أشرف على تجربة إطلاق صواريخ بواسطة منظومة جديدة، مشيرةً إلى أن المنظومة ة مطورة حديثًا لإطلاق الصواريخ الموجهة والمتعددة وذات العيار الثقيل. 

وقالت الوكالة إن كيم "كرر التعبير عن رضاه حيال نتائج التجربة" معربًا عن "بالغ تقديره" لموظفي أبحاث الدفاع الوطني وصناعة الذخائر الذين "قاموا بصناعة منظومة صواريخ متعددة رائعة بنمط كوري"، مشيرة إلى أن تلك الصواريخ الموجهة ستؤدي دورًا رئيسيًا في العمليات العسكرية البرية.

وبحسب اللجنة الكورية الجنوبية لقادة الجيوش، أطلقت كوريا الشمالية الأربعاء صاروخين حلقا لنحو 250 كليومترًا على ارتفاع 30 كيلومترًا قبل أن يسقطا في بحر الشرق وهي التسمية التي يطلقها الكوريون الجنوبيون على بحر اليابان.

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