بدء زراعة مشروعات الظهير الزراعي بمركز بلاط في الوادي الجديد

قال عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، إن الشباب الذين تسلموا قطع أراضي مشروع الظهير الزراعي ببئر الشباب شمال غرب مدينة بلاط، بدأوا في استصلاح الأرض استعدادا لزراعة الموسم الشتوي المقبل.





وأوضح عباس أنه تم تسليم الأرض على الطبيعة لعدد 50 شابا مستفيدا، بمساحة 250 فدانا، بواقع 5 أفدنة لكل شاب، حيث تم البدء في تسوية الأرض تمهيدا للبدء في أعمال الزراعة.





ولفت عباس إلي أنه تم الانتهاء من حفر بئر مشروع الظهير الزراعي بقرية اولاد عبدالله والذي تنفذه جمعية البرابخ الغربية.



