ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء زراعة مشروعات الظهير الزراعي بمركز بلاط في الوادي الجديد

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:30 ص
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
قال عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، إن الشباب الذين تسلموا قطع أراضي مشروع الظهير الزراعي ببئر الشباب شمال غرب مدينة بلاط، بدأوا في استصلاح الأرض استعدادا لزراعة الموسم الشتوي المقبل.

وأوضح عباس أنه تم تسليم الأرض على الطبيعة لعدد 50 شابا مستفيدا، بمساحة 250 فدانا، بواقع 5 أفدنة لكل شاب، حيث تم البدء في تسوية الأرض تمهيدا للبدء في أعمال الزراعة.

ولفت عباس إلي أنه تم الانتهاء من حفر بئر مشروع الظهير الزراعي بقرية اولاد عبدالله والذي تنفذه جمعية البرابخ الغربية.

يأتي في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد نحو التوسع في مشروع الظهير الزراعي لزيادة الرقعة الزراعية ولخدمة أهداف التنمية على أرض المحافظة، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل حقيقة للشباب.

ترشيحاتنا

بالمستندات.. بني سويف يرفض إلغاء الهبوط ويتمسك بدوري 12 فريق

أخطر 5 أماكن حول العالم

هكذا يتم علاج النقرس طبيا.. وحقن الستيرويدات افضلها

حسام غالي ينشر صورة قديمة بصحبة إكرامي وجمال حمزة عبر إنستجرام

المستكاوي يعلق على قائمة أفضل لاعب في العالم والأقرب للتتويج ..فيديو

بعد إدارته حوارا مع الرئيس السيسي.. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رامي رضوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة كالعادة.. زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

قبلة مفاجئة.. ممثلة تضع براد بيت في موقف محرج ..صور

بفستان أبيض قصير.. نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها