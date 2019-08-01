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محافظات

اليوم.. انعقاد المؤتمر السنوي الأول للجراحة العامة بطب كفرالشيخ

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:55 ص
صدى البلد
محمود زيدان
تشهد جامعة كفر الشيخ، اليوم، انعقاد المؤتمر السنوي الأول لقسم الجراحة العامة بكلية الطب، والذي يُقام بالتعاون بين الجامعة وجمعية الجراحين المصرية ونقابة الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب.

يُشارك في المؤتمر نخبة من أساتذة الجراحة العامة، بجامعات القاهرة، والمنصورة، وعين شمس، والإسكندرية، وطنطا، والزقازيق، والمنوفية، وأسيوط، وذلك مناقشة الجديد في جراحات المناظير وأحدث الأبحاث العلمية في هذا المجال.

وقال الدكتور خال إسماعيل، رئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، ورئيس المؤتمر، لـ"صدى البلد"، إن المؤتمر يناقش الجديد في جراحات المناظير لحالات السمنة المفرطة، والتهاب الحصى المزمن بالحويصلة المرارية، وضيق المريء وإصلاح الفتق بالمناظر الجراحي، واستئصال أورام الكبد، والقنوات المرارية، واستخراج حصوات القنوات المرارية بالمناظر الجراحي. 

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يُشرف على تنظيمه وإعداده، الدكتور طه إسماعيل، أستاذ جراحة المناظير بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، سكرتير المؤتمر، والدكتور رضا فوزي، مدرس الجراحة العامة بكلية الطب، والدكتور أحمد لمعي، والدكتور محمد طلبة، المدرسين المساعدين بقسم الجراحة العامة بالكلية، منسقين للمؤتمر.

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