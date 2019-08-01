بحثا التعاون السياحي.. محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير كازاخستان

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مساء أمس ارمان ايسا جلاييف سفير كازاخستان بالقاهرة بمكتبة بمدينة شرم الشيخ.





تناول اللقاء العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها فى عدد من المجالات وبخاصة المجال السياحى، حيث أشار السفير إلى أن مصر وبخاصة مدينة شرم الشيخ تأتى على قمة أولويات السياح الكازاخستانيين وأن أعداد السياح تضاعفت اكثر من 25 مرة فى الاونة الاخيرة وانة يأمل فى تطويرها أكثر وأكثر خاصة فى ظل قيام المسئولين فى كلا البلدين في تذليل أية مشكلات ان وجدت.



