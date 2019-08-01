ضبط ربع طن لحوم فاسدة بمصنع بدون ترخيص في البحيرة.. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بإشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة بالتنسيق مع مباحث التموين حملة مكبرة للرقابة على الأسواق لضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر اللحوم المنتهية الفاسدة بالتزامن مع قرب عيد الاضحى المبارك وذلك بتوجيهات اللواء هشام امنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق للتصدي لتجار الكسب غير المشروع.





أسفرت الحملة فى مركز دمنهور عن مصنع سناكس بدون ترخيص وبه كميات تقدر ب 20 شيكارة و80 كرتونة كل كرتونة بها 24 كيس جميعها منتهية الصلاحية ،و800 باكته مشروب تفاح بها 9600 عبوة جميعها مجهولة المصدر ،ضبط 2380 عبوة بودرة صبغة مصنعة من مواد محظور استخدامها أثناء توزيعها بسيارة شركة مستحضرات تجميل غير مرخصة.





وتمكنت الحملة من ضبط 100 صفيحة جبنة بيضاء زنة 20 كجم باجمالى 2 طن معظمها منتهية الصلاحية بمصنع بدون ترخيص بالإضافة الى ضبط مقررات تموينية مدعمة عبارة عن 76 كيس سحر و15 زجاجة زيب داخل مخبز افرنجى.





وفى ايتاى البارود تمكنت الحملة التى قادها المهندس احمد فكرى سمك مدير الإدارة التموينية على محلات الجزارة وبيع اللحوم ببعض القرى والمدينة من ضبط 205 كيلو لحوم فاسدة بالإضافة الى ضبط عدة محلات جزارة لقيام أصحابها بالذبح خارج المجزر الحكومى.



