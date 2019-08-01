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رياضة

محمد يوسف يكشف عن رأيه في صالح جمعة وكواليس عودته لـ الأهلي ..فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:38 ص
محمد يوسف
محمد يوسف
ياسمين تيسير
قال محمد يوسف المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إن صالح جمعة لاعب مميز للغاية ولديه إمكانات عالية، مشددًا على أنه اجتمع به عقب انتهاء إعارته بالدوري السعودي، وكان لديه إصرار قوى للعودة بشكل جيد مع الأهلي والالتزام، وأنه شعر بالندم على تقصيره مع الفريق من قبل.

وأضاف محمد يوسف في تصريحات لقناة "إم بي سي"، أن حديث صالح جمعة بشأن عدم قيده أفريقيًا مع الفريق من قبل أظهرت مدى حزنه وشعوره بالندم، إضافةً إلى أنه أخد القرار بشكل إيجابي وتمكن من إعداد نفسه بشكل جيد للدوري.

وتابع محمد يوسف أن صالح جمعة لاعب مميز ولكن يجب فهم شخصيته من أجل معرفة كيفية الاستفادة منه بشكل جيد.

أما عن قيادته لفريق الأهلي، فأكد أن الأمر في غاية الصعوبة، حيث إن الفريق تحت الأنظار طوال الوقت إضافة إلى كثرة وتتابع المباريات و البطولات، موضحًا أن قيادة المنتخب أسهل من قيادة نادي جماهيري.




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