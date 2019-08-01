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فن

بلعن السجاير.. صلاح عبد الله يتحدث عن معاناته مع التدخين

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:50 ص
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
شروق إبراهيم
بات التدخين معاناة كبيرة يعاني منها الفنان صلاح عبد الله، فمن خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي كشف عن ما تسببه له من أضرار صحية.

وكتب صلاح عبد الله "مع كل كُحة شديدة ألعن أم السيجارة اللي في إيدي وأطفيها وأشرب بؤ مية وأولع واحدة تانية بعد ثانية اللي زيي يرفع إيده طمنوني على جنوني".

وانضم صلاح عبد الله إلى أسرة مسلسل "روحين فى زكيبة"، للفنان حمدى الميرغنى فى أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية.

المسلسل تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى ويشارك فى بطولته نهى عابدين وانتصار وبيومى فؤاد وهايدى رفعت ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود.

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