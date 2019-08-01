بمشروعات صغيرة لأهالي الزاوية وشبرا.. حب الوطن يواصل التفاعل مع مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور أسامة عقبي المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، إن الائتلاف، يواصل عطائه الخدمي التنموي المتميز، وتفاعله النشط مع المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياة كريمة) ونجح الأربعاء، في إقامة فاعلية جديدة، بمقر نقابة الفلاحين في الدقي، بتسليم مشروعات صغيرة (ماكينات خياطة، مشروعات مكواة كهربائيه، مشروعات بقالة) لأهالي الزاوية الحمراء، شبرا.





وأضاف المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، أن ذلك يأتي بعد نجاح ائتلاف حب الوطن، في إقامة العديد من الفعاليات الخاصة في مبادرة حياة كريمة بمعظم مراكز محافظة الجيزة، و تجاوب الأهالي مع المشروعات الصغيرة المقدمة بشكل كبير من حيث التدريب الجيد و النزول بها سريعا لسوق العمل.





وتابع عقبي، و هو ما دفع الائتلاف، نحو العمل بأحياء محافظة القاهرة، بالتوازي مع محافظة الجيزة، مما يعني نجاح ائتلاف حب الوطن، في العمل بهما و التجاوب الشديد مع ما يتم تقديمه من خدمات.





جاء ذلك بتنسيق و تنفيذ بدور جمال عضو الهيئة العليا لائتلاف حب الوطن، حسين اللبيدي نائب رئيس اتحاد شباب الريف و القبائل العربية.





تمت الفاعلية بحضور المحاسب أحمد عاشور أمين عام التنظيم بائتلاف حب الوطن بمحافظة الجيزة، الحاج علاء شلتوت منسق قطاع وسط الجيزة، فيفان شاكر مسؤول الخدمات الاجتماعية، المهندس محمد عسل مدير عام نقابة الفلاحين، أعضاء الهيئة العليا لشباب الائتلاف أحمد الجويلي، محمد عبد الرحمن



