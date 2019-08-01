23 لاعبا في قائمة المصري للنسخة الـ 17 من البطولة الكونفدرالية

أتم جهاز الكرة بالنادي المصري بقيادة اللواء ياسر سالم إجراءات قيد قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



وتضم القائمة 23 لاعبًا كالتالي : حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.

خط الدفاع : كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، محمود حمد ، عبد الناصر دي ماريا ، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط : فريد شوقي ، حجاج عويس ، ، عمرو موسى ، أحمد ياسر ، مفتاح طقطق ، شيخ موكورو ، ايزي ايميكا ، اسلام عطية ، حسن علي ، سعيد سينبوري ، حسين رجب

خط الهجوم : أحمد جمعة ، محمود وادي ، أوستين أموتو