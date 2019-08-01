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فن

رغم تقديمها واجب العزاء في والدة مروان خوري.. إليسا: خلافاتنا مازالت قائمة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:01 ص
إليسا
إليسا
شروق إبراهيم
لم تكن تعزية الفنانة اللبنانية إليسا لمواطنها الفنان مروان خوري في وفاة والدته مبادرة منها للتصالح كما ظن البعض بل إنها قدمت الواجب لأجل العشرة وصداقتهما القديمة قبل الخلافات. 

وأكدت إليسا في لقاء تلفزيوني بإحدى القنوات اللبنانية أنها لم تتواصل مع مروان خوري بشكل مباشر بل عبر تويتر فقط لافتة إلى أن الخلافات مازالت قائمة ولكن تقديمها واجب العزاء امر انسانيا آخر.

وأشارت إليسا إلى أنها لا تمانع من تجدد تعاونها الفني مع مروان خوري ولكن في نفس ذات الوقت لا تسعى للامر كما ظن البعض عندما نعت والدته. 

وتعاونت إليسا مع مروان خوري في عدد من الأغنيات منها "لو، سلملي عليه، وكرماك".

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