في مشهد يحبس الأنفاس.. شاهد طفلا ينجو بأعجوبة بعد سقوطه من الطابق السادس

وثق مقطع فيديو لحظة سقوط طفل صيني في الـ 3 من عمره من بلكونة شقة سكنية بالطابق الـ6.





ووفقًا لشبكة "سي.إن بي.سي"، تجمع المارة في أسفل المبنى السكني، ومدوا بشكل جماعي البطانيات ليسقط الطفل عليها.





وبعد ثوانٍ، سقط الولد نحو الأرض ولكنه سقط مباشرة على البطانيات.





وقالت شاهدة عيان إنها رأت طفلًا معلقًا من الشرفة، فما كان منها إلا أن جاءت بالغطاء وساعدها المارة، ليتمكنوا من إنقاذه.





ويظهر في الفيديو، الذي التقطه أحد الجيران، الطفل الصغير وهو يتدلى من بلكونة المنزل، ثم فجأة سقط من الطابق الـ6 ليتم إنقاذه بواسطة المارة.



