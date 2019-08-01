قرار عاجل من ترامب بشأن عضوية البرازيل في الناتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، منح دولة البرازيل صفقة "حليف للناتو"، ما يسهل على الدولة الجنوب أمريكية شراء الأسلحة والمعدات من واشنطن.





وقال موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي إن ترامب أرسل مذكرة لوزير الخارجية، مايك بومبيو، يعلمه فيها بقراره الذي ألمح إليه مطلع العام الجاري.





وكان ترامب أعلن مؤخرًا خلال استقباله نظيره البرازيلي، جاير بولسونارو في البيت الأبيض، أنه ينظر جدية إلى عضوية البرازيل في حلف الناتو أو إقامة تحالف من أي نوع آخر مع هذا البلد.





وأعرب ترامب عن تأييده لانضمام البرازيل إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي قدمت البرازيل طلب العضوية فيها في عام 2017.





ومن الدول التي تتمتع بصفة "حليف خارج الناتو" أستراليا ومصر واليابان وكوريا الجنوبية والأردن ونيوزيلندا والأرجنتين والبحرين والفلبين وتايلاند والكويت والمغرب وأفغانستان وتونس، بالإضافة إلى تايوان.



