برشلونة كلمة السر.. نيمار يرفض المشاركة مع باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة بشأن النجم البرازيلي نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان، حيث أكدت أنه يرغب في العودة لناديه السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نيمار لديه رغبة قوية في العودة إلى صفوف برشلونة، ورفض جميع محاولات فريقه الفرنسي بشأن البقاء مع الفريق والمشاركة بالمباريات.





وتابعت صحيفة "سبورت" أن نيمار يرفض المشاركة مع فريقه الفرنسي على الرغم من جاهزيته والتعافي من الاصابة التي لحقت به أثناء مشاركته مع المنتخب البرازيلي قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا.





وعلى الجانب الآخر أكدت بعض الصحف الفرنسية، أن النادي يرفض التفريط في نيمار خاصة في ظل التعاقد معه بصفقة تاريخية بقيمة 222 مليون يورو.