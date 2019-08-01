شاهد.. قطريليكس يفضح جرائم تميم في حق عمال مونديال 2022

نشر موقع "قطريليكس" تقريرًا مصورًا فضح فيه جرائم النظام القطري وأميره، تميم بن حمد، في حق العمالة الأجنبية لمونديال كأس العالم 2022.





وأفاد موقع "قطريليكس" خلال التقرير، بأن "منشآت مونديال الدم والعار في قطر تواصل حصد أرواح العمال الذين تركوا أهاليهم وأقاربهم بحثا عن لقمة العيش، وأنفقوا كل ما لديهم للسفر إلى إمارة الظلم والعبودية، بعدما صدرت عصابة الحمدين صورة مزيفة للعالم بأنها المكان المناسب والملائم لجني الأموال".





وأوضح موقع "قطريليكس" أن هناك جرائم كبيرة يرتكبها النظام القطرى نتيجة الإهمال السيئ للعمالة فى مونديال كأس العالم 2022، وذلك استمرارًا للنهج الذى يسير عليه نظام تميم.



