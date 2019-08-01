ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. قطريليكس يفضح جرائم تميم في حق عمال مونديال 2022

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:52 ص
تميم بن حمد
تميم بن حمد
أحمد قاسم
نشر موقع "قطريليكس" تقريرًا مصورًا فضح فيه جرائم النظام القطري وأميره، تميم بن حمد، في حق العمالة الأجنبية لمونديال كأس العالم 2022. 

وأفاد موقع "قطريليكس" خلال التقرير، بأن "منشآت مونديال الدم والعار في قطر تواصل حصد أرواح العمال الذين تركوا أهاليهم وأقاربهم بحثا عن لقمة العيش، وأنفقوا كل ما لديهم للسفر إلى إمارة الظلم والعبودية، بعدما صدرت عصابة الحمدين صورة مزيفة للعالم بأنها المكان المناسب والملائم لجني الأموال".

وأوضح موقع "قطريليكس" أن هناك جرائم كبيرة يرتكبها النظام القطرى نتيجة الإهمال السيئ للعمالة فى مونديال كأس العالم 2022، وذلك استمرارًا للنهج الذى يسير عليه نظام تميم.

ترشيحاتنا

يصل لـ 750 ألف جنيه.. بنك القاهرة يمنح قروضا بتسهيلات.. اعرف الشروط

حققت جزءا كبيرا من أحلامي.. مجدي قفشة يعقب على الانضمام للأهلي

بعد ظهورها بـ الهوت شورت.. نجم مسرح مصر يغازل نرمين الفقي.. والأخيرة تتجاهله

يصيب أصابع القدم.. معلومات قد لا تعرفها عن النقرس

نجاحات مدوية .. لماذا المدرب الوطنى هو الأصلح لقيادة منتخب مصر

هل يؤثر السحر على نتائج مباريات كرة القدم.. الإفتاء تحسم الجدل بالأدلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة مفاجئة.. ممثلة تضع براد بيت في موقف محرج ..صور

بفستان أبيض قصير.. نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

حكاية زيد كرديه في أمريكا..عربي إستلهم سحر الفراعنة..والمصريون سر نجاحه