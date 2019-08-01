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فن

ريم البارودي ترقص في كواليس مسرحية جوازة مرتاحة ..فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:42 ص
ريم البارودي
ريم البارودي
شروق إبراهيم
نشرت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو من كواليس مسرحية "جوازة مرتاحة".

وظهرت ريم البارودي خلال الفيديو وهي ترتدي فستانًا أبيض لامعًا وهي ترقص في الكواليس.

كتبت ريم البارودي "كواليس #جوازه_مرتاحه من أحلى الأغاني الموجودة في المسرحية بحبها اووي فيها حب وسعاده وطاقه ايجابيه".

مسرحية "جوازة مرتاحة"، بطولة ريم البارودى وأحمد صفوت وهشام إسماعيل ومنة عرفة، تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.

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