محمد زيدان يوجه رسالة لـ نجليه.. والمتابعون يردون: ربنا يبارك فيهما

وجه محمد زيدان نجم الكرة المصرية السابق رسالة لـ نجليه ليام وزيدان، مؤكدًا أنه يقضي أسعد لحظات حياته بصحبتهما وداعيًا لهما بالبركة.





ونشر محمد زيدان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة بصحبة نجليه،





وعلق محمد زيدان على الصورة "ليام & زيدان ❤️ أسعد لحظات حياتي لما بكون مع ولادي وأجمعهم ببعض 😍 ربنا يباركلي فيكم و يحفظكم ويقربكم لبعض أكتر وأكتر".





وانهالت التعليقات على نجم الكرة المصرية السابق بالدعاء لنجليه بالصحة والتوفيق والإشادة بالنجم.





ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية حيث لعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم أفريقيا عام 2008.







