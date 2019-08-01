ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد زيدان يوجه رسالة لـ نجليه.. والمتابعون يردون: ربنا يبارك فيهما

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:31 ص
محمد زيدان
محمد زيدان
ياسمين تيسير
وجه محمد زيدان نجم الكرة المصرية السابق رسالة لـ نجليه ليام وزيدان، مؤكدًا أنه يقضي أسعد لحظات حياته بصحبتهما وداعيًا لهما بالبركة.

ونشر محمد زيدان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة بصحبة نجليه، 

وعلق محمد زيدان على الصورة "ليام & زيدان ❤️ أسعد لحظات حياتي لما بكون مع ولادي وأجمعهم ببعض 😍 ربنا يباركلي فيكم و يحفظكم ويقربكم لبعض أكتر وأكتر".

وانهالت التعليقات على نجم الكرة المصرية السابق بالدعاء لنجليه بالصحة والتوفيق والإشادة بالنجم.

ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية حيث لعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم أفريقيا عام 2008.


ترشيحاتنا

وقوع إصابات في حريق أكبر شركة نفط في العالم.. فيديو

ميدو فرحان .. مصر المقاصة يضم نجم الزمالك رسميا

4 أعراض خطيرة تشعر بها عند الإصابة بالنقرس

في مشهد يحبس الأنفاس.. شاهد طفلا ينجو بأعجوبة بعد سقوطه من الطابق السادس

شاهد.. منة فضالي تنشر صورة مع شقيقتها لأول مرة

التفاصيل الكاملة لتقطيع ونقل مقبرة توتو الأثرية من سوهاج إلى القاهرة ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة مفاجئة.. ممثلة تضع براد بيت في موقف محرج ..صور

بفستان أبيض قصير.. نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

حكاية زيد كرديه في أمريكا..عربي إستلهم سحر الفراعنة..والمصريون سر نجاحه