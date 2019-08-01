بعد 6 أيام من عرضه.. الفيل الأزرق 2 يتصدر تويتر

يواصل فيلم الفيل الأزرق 2 تصدر لائحة موقع التدوين الاجتماعي تويتر لليوم السادس على التوالي بعد طرحه في دور العرض يوم 25 يوليو الماضي.





ولاقى الفيل الأزرق 2 إعجاب رواد تويتر مشيدين بأداء الفنانة التونسية هند صبري، وأكدوا أنها كانت مفاجأة الفيلم وأداؤها قريب إلى حد كبير من نجوم ونجمات هوليوود في أدوار الرعب المركبة.





الفيل الأزرق 2 تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، شيرين رضا، أحمد خالد صالح، إنتاج سينرجي.





ويعد الفيل الأزرق 2 رابع تعاون بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد أفلام «الفيل اﻷزرق، اﻷصليين، تراب الماس»، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، مع النجمين كريم عبدالعزيز ونيللي كريم.





ويعتبر الفيل الأزرق 2 استثمارًا لنجاح الجزء الأول الذي حقق إيرادات كبيرة وقت طرحه في دور العرض السينمائي.