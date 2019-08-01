الألومنيوم يضم لاعب وسط اتحاد الشرطة لمدة موسمين

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي الألومنيوم برئاسة المهندس عبدالظاهر عبدالستار في إتمام التعاقد مع عبدالمجيد ياسين، الشهير بـ "جيدا"، لاعب وسط نادي اتحاد الشرطة، لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق في الموسم بدورى القسم الثانى.





وصرح صلاح صالح مدير عام نادي الألومنيوم والمشرف على الفريق في تصريحات لـ "صدى البلد" بأن التعاقد مع اللاعب جاء بناءً على رغبة ياسر الكنانى، المدير الفنى لفريق الألومنيوم لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.





ووقع "جيدا" على عقود انضمامه لفريق الألومنيوم، فى حضور كل من ياسر الكنانى المدير الفنى، وصلاح صالح مدير عام الفريق، وسيد قاسم المدير الإداري.





سبق لفريق الألومنيوم من التعاقد مع العديد من اللاعبين الجدد وهم





حمادة المعناوي لاعب شبان قنا

طارق أبو النسب لاعب المنيا

محمود عطيتو لاعب ديروط

إسلام عبد الراضي لاعب الرجاء المطروحى

محمد الشامى لاعب جمهورية شبين

محمود نجاح لاعب طنطا والألومنيوم السابق

أحمد موسى لاعب كفر الشيخ

محمد عبد الحميد ميدو لاعب بلدية المحلة