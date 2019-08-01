نشرة الفن.. دنيا سمير غانم توجه رسالة لزوجها.. راغب علامة يهنئ هاني شاكر بمقعد النقيب.. زينة تتعرض لهجوم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:





نشر الفنان محمود العسيلي عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، برومو أغنيته الجديدة "أنتى وأنا" المقرر طرح كليبها قربيًا، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان وتوزيع علي فتح الله.





نشرت النجمة المكسيكة سلمى حايك صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" لها على السرير برفقة كلبيها.









تعرضت الفنانة زينة لهجوم شديد من متابعيها بسبب رسالة وجهتها للمخرج اللبناني سعيد الماروق بعد انتهائهما من تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب"؛ بسبب كتابتها باللغة الإنجليزية، حيث أشار البعض إلى أنه لا يفهم ماذا تكتب.









فاجأ الفنان أحمد فلوكس متابعيه بنشر فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، لمقطع أغنية "قولو لو سماح" للمطرب تامر عاشور على طريقة المهرجانات.













وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة خاصة إلى زوجها المذيع رامي رضوان، بعد مشاركته في حوار مفتوح مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر الشباب.



