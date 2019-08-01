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أخبار العالم

بولتون: ظريف متحدث غير شرعي لإيران

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:35 ص
ظريف
ظريف
أحمد قاسم
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الخميس، إن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، يعتبر متحدثًا غير شرعي لإيران. 

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت، مساء أمس، عقوبات على ظريف مؤكدةً أنه ينفذ الأجندة الطائشة للمرشد الإيراني، وهو المتحدث الأساسي باسم نظام إيران في الخارج.

وأضاف بولتون خلال لقاء أجرته معه شبكة "فوكس نيوز" "العقوبات على ظريف ستشمل تجميد أي أصول له سواء داخل الولايات المتحدة أو تلك التي تسيطر عليها كيانات أمريكية".

وأوضح بولتون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب سوف تقيد قدرة ظريف على العمل كدبلوماسي يجول العالم عبر الحد من رحلاته الدولية. غير أن العقوبات لن تمنعه من زيارة مقار الأمم المتحدة في نيويورك وإن كانت ستكون الزيارات تحت قيود مشددة.

وتابع بولتون "كل هذه الإجراءات تعتبر إشارة واضحة على أننا نعتبر ظريف متحدثًا غير شرعيًا لإيران التي تعتبر بنفسها دولة راعية للإرهاب".

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