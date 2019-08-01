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أول تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي على قصف غزة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:52 ص
قصف اسرائيلي على
قصف اسرائيلي على حدود غزة - أرشيفية
أحمد قاسم
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن قوات الجيش رصدت منذ قليل مسلحًا يقترب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استهدافه وقيام جيش الاحتلال بقصف مواقع لحماس بعد الحادث. 

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "خلال ساعات الليلة رصدت قواتنا مسلحًا يقترب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة حيث تم استدعاء قوات وإعلان التأهب.بعد اجتيازه للسياج وتسلله الى إسرائيل قام المخرب بإطلاق النار على القوات التي رصدت المخرب واستهدفته.لقد قتل المخرب نتيجة لذلك.كما قصفت دبابة موقعًا لحماس خلال الحادث". 

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "خلال الحادث تم إغلاق بعض الطرقات وتم استدعاء قوات لتأمين البلدات.لقد وقع الحادث في منطقة الحدود. ولقد أصيب في الحادث ضابط بجروح متوسطة وجندييْن بجروح طفيفة بعد تعرضهم لاطلاق نار من المخرب وتم نقلهم لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

وسمع أصوات تبادل كثيف لإطلاق النار تخللها انفجار قوي في منطقة السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، تحديدًا شرق خانيونس، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا بنيران قناصة فلسطينيين على الحدود جنوبي قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التلويح بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، في حال عدم نجاح التهدئة مع الفصائل الفلسطينية بالقطاع.

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