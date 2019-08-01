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منوعات

شاهد.. جلد شاب وفتاة بتهمة ممارسة الفاحشة في إندونيسيا

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:59 ص
جلد شاب وفتاة
جلد شاب وفتاة
أحمد قاسم
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات مصورة توثق لحظة جلد شاب وفتاة امرأة، علنًا 100 جلدة لكل منهما في إقليم اتشيه المحافظ في إندونيسيا أمس، الأربعاء، وذلك بعد اتهامهما بممارسة الفاحشة. 

ويظهر في مقطع الفيديو الفتاة وهي تتوسل لجلادها بالتوقف عن ضربها بالسياط من شدة الألم، ما أجبر الجلاد على التوقف حتى تستعيد قواها بعد تأكيد طبيب. 

وقالت "ديلي ميل" إن عملية الجلد تمت في إستاد في لهوكسيوماوي على بعد نحو 274 كلم من عاصمة الولاية باندا اتشيه.

ويعاقب بالجلد على عدد من المخالفات في المنطقة الواقعة على طرف جزيرة سومطرة وبينها ممارسة القمار، وشرب الكحول، واللواط والزنا.


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