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رياضة

محمد يوسف يكشف عن كنز فريق الأهلي ..فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:40 ص
محمد يوسف
محمد يوسف
ياسمين تيسير
كشف محمد يوسف المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن أهم ما يميز فريق المارد الأحمر، مؤكدًا أن الفريق دائمًا ما يهتم بنجومه الكبار ويتعامل معهم بشكل خاص.

وأكد محمد يوسف في تصريحات لقناة "إم بي سي"، أن الأهلي طوال تاريخه يهتم بلاعبيه الكبار أمثال أحمد شوبير وصالح سليم ومحمود الخطيب وحسام غالي وعماد متعب، مشددًا على أن هؤلاء هم أساس وكنز أي فريق كبير. 

وأضاف محمد يوسف أن فريق الأهلي بالوقت الحالي لديه 5 لاعبين كبار هم حسام عاشور ووليد سليمان وشريف إكرامي وأحمد فتحي، مضيفًا أن هؤلاء تقع على عاتقهم إرشاد اللاعبين صغار السن واللعب مع الفريق بقلب وروح.

وتابع محمد يوسف أن حسام عاشور كابتن الفريق طوال 16 عامًا قدم الكثير والكثير للفريق ولم يتحدث مطلقًا عن تجديد عقود أو أي امتيازات أخرى.

وأوضح محمد يوسف أن لاعبي الفريق الكبار هم القدوة والأساس للفريق.

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