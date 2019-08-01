المستكاوي يكشف عن رأيه بـ الإسماعيلي عقب رحيل متولي وعواد ..فيديو

كشف حسن المستكاوي الناقد والمحلل الرياضي، عن رأيه بفريق الإسماعيلي خاصة عقب رحيل محمود متولي للأهلي ومحمد عواد للزمالك.





وأكد حسن المستكاوي خلال استضافته بقناة "تايم سبورت"، أن الإسماعيلي نادٍ فقير ماديًا، وهو ما يجبر مجلس الإدارة على الموافقة على بيع نجومه بمقابل مادي ضخم على الرغم من حاجة الفريق لهم.





وأضاف حسن المستكاوي أن الإسماعيلي يتبع سياسة اكتشاف المواهب الكروية صغيرة السن، موضحًا أن معظم بطولات الفريق تم تحقيقها بناشئي الفريق.





وتابع حسن المستكاوي أن الفريق يجب أن يبحث عن بدائل للنجوم الراحلين عن الفريق إلا في حالة بيع هؤلاء النجوم لتسديد ديون النادي.





وأشار حسن المستكاوي إلى أن الإسماعيلي من أكبر أندية الدوري الممتاز وثالث الفرق الحائزة على البطولات حيث توج بلقب الدوري الممتاز 3 مرات وبطولة كأس مصر.