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هيقرا تفكيرك.. فيسبوك يتيح خاصية مبهرة لـ منصته قريبا

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:50 ص
التفكير
التفكير
آية جمعة
أصدر موقع فيسبوك، أمس الأربعاء، تحديثا حول خططه لإنشاء جهاز يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي ليتمكن من قراءة إشارات الدماغ وترجمتها إلى كتاب مكتوب في الوقت الفعلي الذي تفكر فيه، وفقًا لموقع "أندرويد بيت" التقني.

بفضل فريق من العلماء بدعم من Facebook Reality Labs بجامعة كاليفورنيا، نشر الباحثون نتائج تجربة لفك تشفير الكلمات، التي هي مجرد أفكار وليست جملًا منطوقة، باستخدام أقطاب كهربائية مزروعة في الجمجمة. 

وخلال التجربة، أصبح بإمكان فيسبوك قراءة الكلمات والعبارات، التي هي مجرد أفكار، بأكملها.

ومع تطبيق هذه التقنية، سيتمكن الناس بعد ذلك من كتابة نص على جهاز كمبيوتر ببساطة عن طريق التفكير فيه، أو باستخدام لوحة مفاتيح افتراضية في أوقات الصعوبة فقط.

وذكر الموقع التقني أنه على الرغم من أننا لن نشاهد تقنية قراءة العقول هذه في منتجات فيسبوك المستقبلية قريبا جدا، فقد يستخدمها الباحثون لتحسين حياة الأشخاص الذين لا يستطيعون التحدث بسبب الشلل أو غيرها من المشكلات.

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