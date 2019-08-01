أول تعليق من أمريكا على انسحاب ألمانيا من تحالف مضيق هرمز

هاجم السفير الأمريكي في ألمانيا، ريتشارد جرينل، اليوم الخميس، حكومة برلين بعد إعلانها الانسحاب من التحالف الذي تعمل واشنطن على بناءه لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز.





وقال السفير الأمريكي في ألمانيا، في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" إن على ألمانيا واجب ينبغي الوفاء به، مضيفًا "ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا. يرتبط هذا النجاح بمسئوليات عالمية".





وتابع السفير الأمريكي في ألمانيا، "الولايات المتحدة تسعى منذ أسابيع للحصول على تأييد ألمانيا للمهمة العسكرية في مضيق هرمز وإنه رغم تصريح أحد الوزراء بأنه يجري النظر في الطلب فإن وزير الخارجية أعلن رفضه".





وكان وزير الخارجية الألماني هيكو ماس استبعد أمس الأربعاء مشاركة بلاده في مهمة بحرية مزمعة بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز القريب من إيران وذلك بعدما قالت واشنطن إنها قدمت طلبا رسميا لبرلين.





وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة وذلك بسبب خلافات ترتبط بعدد من القضايا منها الرسوم الجمركية وخط نورد ستريم 2 للغاز وإيران.