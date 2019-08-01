لعدم بقائه بالممتاز ب.. الشكاوي طريق ناصر ملوي لحفظ حقه

قرر مجلس إدارة مركز شباب ناصر ملوى تقديم شكوى رسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم الخميس بعد اجتماع لجنة صياغة لوائح مسابقات القسمين الثانى والثالث اليوم بمقر اتحاد الكرة لحسم شكل المسابقات فى الموسم الجديد.



حيث شكلت اللجنة من عاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة ومحمد الطويلة رئيس نادى نجوم المستقبل وخالد كامل رئيس لجنة المسابقات القسم الثانى وأقرت اللجنة بالموافقة على مشاركة 16 فريق لكل مجموعة من المجموعات الثلاث وهبوط فريقين فقط لكل مجموعة وصعود فريقين من فرق الترقى بعدما كان التداول الإبقاء على الأربع فرق الهابطة.



و نظرًا للقرارات المتخبطة للاتحاد الموسم الماضي بهبوط 7 فرق ثم قرار بهبوط 4 ومن المقرر أن ترفع هذه التوصية لمجلس إدارة الاتحاد اتخاذ القرار النهائي بشأن شكل المسابقات الموسم المقبل.



وهدد مجلس إدارة مركز شباب ناصر ملوى فى حالة عدم إستجابة الاتحاد بقرار عدم هبوط 4 فرق بالممتاز ب للثلاث مجموعات سترفع شكواها إلى الاتحاد الدولي للفيفا للاحتكام في هذه القرارات .