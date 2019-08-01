بالمستندات.. بني سويف يرفض إلغاء الهبوط ويتمسك بدوري 12 فريق

أعلن مجلس إدارة نادي بني سويف بقيادة علي محمد سليم، رفضهم التام لقرارات اللجنة المشكلة بشأن دوري القسم الثاني والثالث، والتي أعلنت عن جعل الموسم الجديد ١٦ فريقا بدلا من ١٢ فريقا خلال الموسم الجديد.



وتقدم نادي بني سويف بخطاب رسمي لإدارة اتحاد الكرة لرفض تطبيق قرار اللجنة والتمسك بإقامة المسابقة بالنظام الذي أعلن عنهم وعدد كل مجموعة ١٢ فريقا، دون المساس بالهبوط حتى لا يتساوى من تعب ويتم مكافأة الهابطين على حساب الكادحين.



وأكد مسؤولو بني سويف في خطابهم أن قرار زيادة عدد الفرق مخالف للوائح والقوانين ، ويفتح الباب أمام الأندية للطعن على نظام المسابقة أمام الفيفا مما يتسبب في مشاكل مستقبلية للكرة المصرية.



وأعلن النادي رفضه التام لفكرة تطبيق نظام ١٦ فريق خلال الموسم الجديد، ورفض المساس بالهبوط لتطبيق قاعدة المساواة بين الفرق.