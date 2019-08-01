ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالمستندات.. بني سويف يرفض إلغاء الهبوط ويتمسك بدوري 12 فريق

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:28 ص
صدى البلد
مالك خالد
أعلن مجلس إدارة نادي بني سويف بقيادة علي محمد سليم، رفضهم التام لقرارات اللجنة المشكلة بشأن دوري القسم الثاني والثالث، والتي أعلنت عن جعل الموسم الجديد ١٦ فريقا بدلا من ١٢ فريقا خلال الموسم الجديد.

وتقدم نادي بني سويف بخطاب رسمي لإدارة اتحاد الكرة لرفض تطبيق قرار اللجنة والتمسك بإقامة المسابقة بالنظام الذي أعلن عنهم وعدد كل مجموعة ١٢ فريقا، دون المساس بالهبوط حتى لا يتساوى من تعب ويتم مكافأة الهابطين على حساب الكادحين.

وأكد مسؤولو بني سويف في خطابهم أن قرار زيادة عدد الفرق مخالف للوائح والقوانين ، ويفتح الباب أمام الأندية للطعن على نظام المسابقة أمام الفيفا مما يتسبب في مشاكل مستقبلية للكرة المصرية.

وأعلن النادي رفضه التام لفكرة تطبيق نظام ١٦ فريق خلال الموسم الجديد، ورفض المساس بالهبوط لتطبيق قاعدة المساواة بين الفرق.
بالمستندات.. بني سويف يرفض إلغاء الهبوط ويتمسك بدوري 12 فريق

ترشيحاتنا

يصل لـ 750 ألف جنيه.. بنك القاهرة يمنح قروضا بتسهيلات.. اعرف الشروط

حرص عليها الرسول.. تعرف على أفضل عبادة تفعلها في العشر الأول من ذي الحجة

انهيار عقار بحدائق القبة.. والأمن يفرض كردونا أمنيا بالمنطقة

أحمد موسى يكشف سبب ظهوره قبل موعد بدء برنامجه بساعة.. أهم ما نشر بـ التوك شو خلال الساعات الماضية

بعد بحث المصريين عنها.. معلومات لا تعرفها عن شجرة فاكهة البامبوزيا

الإفتاء توضح حكم من لم يستطع ذبح الهدي في الحج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة كالعادة.. زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

قبلة مفاجئة.. ممثلة تضع براد بيت في موقف محرج ..صور

بفستان أبيض قصير.. نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها