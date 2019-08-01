بميزات مبهرة.. شاومي تطلق هاتفها الجديد للألعاب Black Shark 2 Pro

أطلقت شركة شاومي الصينية هاتفها الذكي الجديد المخصص للألعاب Black Shark 2 Pro الذي يعد بمثابة نسخة مطورة قليلًا من هاتف Black Shark 2 الذي أطلقته الشركة في وقت سابق من هذا العام.





ووفقا لموقع "أنادا تيك" التقني، يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 855 Plus من كوالكوم الذي أطلقته الشركة حديثًا، ويحتوي على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويوفر تخزين من نوع (UFS 3.0)، كما يأتي الهاتف الجديد مع تحسينات في التصميم مقارنةً بالنسخة السابقة.





وزودت الشركة الهاتف بتقنية (DC Dimming 2.0) و (+Liquid Cooling 3.0)، وتقول الشركة إن هناك تحسنًا طفيفًا في استجابة لمس الشاشة كذلك.



