ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. اليوم

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:08 ص
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
محمود مطاوع
يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء.

ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، كما يناقش المجلس تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب السابع الذي عقد على مدار اليومين الماضيين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتناول الاجتماع الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

ويستعرض اجتماع الحكومة أيضًا آخر مستجدات جهود لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

ترشيحاتنا

حققت جزءا كبيرا من أحلامي.. مجدي قفشة يعقب على الانضمام للأهلي

شاهد.. منة فضالي تنشر صورة مع شقيقتها لأول مرة

علماء ينجحون في إنتاج جنين هجين من القردة والبشر

شاهد.. قطريليكس يفضح جرائم تميم في حق عمال مونديال 2022

أول تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي على قصف غزة

رسالة من زينة للمخرج سعيد الماروق.. والجمهور: اكتبي بالعربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة كالعادة.. زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

قبلة مفاجئة.. ممثلة تضع براد بيت في موقف محرج ..صور

بفستان أبيض قصير.. نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها