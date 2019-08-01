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للمشاركة في مشروع الهدي.. توديع بعثة الحج للأطباء البيطريين بالبحر الأحمر

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:34 ص
عثة الحج للأطباء
عثة الحج للأطباء البيطريين بالبحر الأحمر
إبراهيم جادالله
ودع الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر؛ بعثة الحج للأطباء البيطريين بميناء سفاجا وذلك عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الدكتور حسن الجعويني رئيس بعثة حجاج الأطباء البيطريين.

وكلف الدكتور فتحي سلمي، الدكتورة سوزان بولس ممثل مديرية الطب البيطري بمدينة سفاجا، بتسهيل وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للبعثة.

ومن جانبه قال الدكتور حسن الجعويني رئيس الإدارة المركزية للمحازر والصحة العامة ورئيس بعثة حجاج الأطباء البيطريين، انه تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالبعثة، ولا توجد أي معوقات.

وأشار رئيس بعثة حجاج الأطباء البيطريين الى أن سفر هذه البعثة يأتي فى إطار التعاون المشترك فى مجال الخدمات البيطرية بين البلدين، موضحا أن مهمة البعثة المصرية تتركز فى القيام بالعمل بالمجازر المخصصة للهدي والأضاحى بمكة المكرمة خلال فترة الحج والقيام بالكشف الظاهري على الحيوانات قبـل الذبح، لاستبعاد الحيوانات الضعيفة والهزيلة والحيوانات غير المناسبة للذبح من الناحية الشرعية، بالإضافة إلى الكشف الطبي على لحوم ذبائح الأضاحي من جمال وأبقار وأغنام وماعز، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
للمشاركة في مشروع الهدي.. توديع بعثة الحج للأطباء البيطريين بالبحر الأحمر
للمشاركة في مشروع الهدي.. توديع بعثة الحج للأطباء البيطريين بالبحر الأحمر

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