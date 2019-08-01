شاهد.. حملات إنارة وتجميل طرق قرى الأقصر

قامت الوحدة المحلية بقرية العديسات قبلي جنوب الأقصر برئاسة خالد محمد عطيتو رئيس القرية، بالتنسيق مع إدارة الكهرباء بالمركز بتركيب 15 كشاف ليد لاعمدة الكهرباء .





وبحسب بيان، جاء ذلك بطريق موردة نجع علوان، وطريق موردة مدني، وتركيب 3 كشافات بمنطقة البروج شرق، وتركيب 12 كشافاً بمنطقة النجمة شرق.





كما كثفت إدارة النظافة والتجميل والبساتين بالمركز أعمالها، وفقًا لتعليمات رئيس المركز باستمرارية رفع الأتربة بطريق المدينة الشبابية، عقب الانتهاء من خط الطرد للصرف الصحي بالمدينة، مع رش الطريق باستمرار نظراً لوجود الأتربة نتيجة حفر الخط.



