ترامب يعلن صفقة القرن في سبتمبر ووفاة حمزة نجل أسامة بن لادن.. أبرز ما تناولته صحف الإمارات اليوم

ترامب يعتزم الإعلان عن صفقة القرن في سبتمبر

وزير الدفاع التونسي يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة

بوتين يرسل الجيش لإخماد حرائق غابات في سيبيريا

حظر النقاب يدخل حيز التنفيذ في هولندا





تابعت صحف الإمارات الصادرة، صباح اليوم الخميس، جولة مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في المنطقة، وأبرزت أنباء وفاة حمزة نجل زعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، كما اهتمت بفرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.





في الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إطلاق خطته للسلام في الشرق الأوسط بحضور قادة عرب في كامب ديفيد قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في سبتمبر القادم.





وأضافت الصحيفة أن جولة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، للمنطقة التي بدأت الأربعاء تهدف إلى إقناع القادة بحضور المؤتمر. وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشارك في وضع الخطة التي سيقدمها ترامب، إلا أنه لن يشارك في المؤتمر.





ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش تأكيده أن «المبادرات الدولية بشأن أمن الملاحة حول مضيق هرمز، إشارة صريحة من المجتمع الدولي تجاه محورية أمن الملاحة والطاقة في منطقتنا للعالم، نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها، وندرك أن الاستقرار أداته الدبلوماسية واحترام السيادة وعدم التدخل».





وفي وقت لاحق، كتب أنور قرقاش تغريدات حول العلاقات الإماراتية - السعودية، وسياسة قطر الطائشة في المنطقة، حيث قال: «لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة، وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كل المستويات، وما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة وينأى عنها المواطن القطري ويعاني منها».





وعلمت صحيفة "البيان" أن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي سيعلن خلال الساعات المقبلة ترشّحه للانتخابات الرئاسية، ليحقق بذلك آخر طلب تلقاه من الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي. وأكدت مصادر قريبة من الزبيدي أنه سيصدر بيانًا يعلن خلاله خوضه غمار التنافس على رئاسة البلاد خلال الانتخابات المقررة 15 سبتمبر المقبل.





وقالت صحيفة "الوطن" إن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أعلن أن قوات الجيش تتقدم في معركة طرابلس، إلا أنها تتمهل في اقتحام العاصمة حفاظًا على أرواح المدنيين. وأضاف أحمد المسماري في تصريحات صحفية، "استهدفنا مراكز في مطار معيتيقة للطائرات المسيرة، وغرف التحكم الخاصة بها، ونتمهل في اقتحام العاصمة حفاظًا على أرواح المدنيين".





وبحسب موقع "24" الإخباري، حصلت الولايات المتحدة على معلومات استخبارية تفيد بوفاة حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وفقًا لما ذكره مسؤولون أمريكيون. ولم يقدم المسؤولون تفاصيل عن مكان وزمان وفاة حمزة بن لادن أو ما إذا لعبت الولايات المتحدة دورًا في وفاته.





دوليًا، ذكرت "الإمارات اليوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دافع عن اختياره لمدير المخابرات الوطنية المقبل كشخص يمكنه «كبح جماح» وكالات المخابرات التي «خرجت عن السيطرة»، الأمر الذي أجج المخاوف من أن ترامب لا يريد سوى تقييمات تدعم وجهات نظره.





وقالت "الاتحاد" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بإرسال الجيش للمساهمة في إخماد حرائق كبرى تلتهم غابات في سيبيريا منذ أسابع، ما أدى إلى التهام الملايين من الهكتارات وغطى مدنًا بكاملها بالدخان. وبحسب بيان نشر على موقع الكرملين الإلكتروني فإن الرئيس الروسي اتخذ هذا القرار بعدما تلقى تقريرًا من وزير الأوضاع الطارئة يفجيني زينيتشيف.





ونقلت "البيان" عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت، أمس الأربعاء، عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وأوضح البيت الأبيض أن العقوبات تشمل تجميد أي أصول لظريف بالولايات المتحدة أو التي تسيطر عليها كيانات أمريكية، كما ستسعى واشنطن أيضا إلى الحد من الرحلات الدولية لظريف.



