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دورات تدريبية لشباب شمال سيناء في علوم الحاسب الآلي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:05 ص
دورات في الحاسب الآلي
دورات في الحاسب الآلي
احمد صالح
أكد عبد المنعم إبراهيم مدير مركز التدريب علي الحاسب الآلي بشمال سيناء، أن المركز يسعى لتطوير منظومة التدريب على الحاسب الآلي لمواكبة التطور التكنولوجي وإضافة برامج جديدة لتنمية مهارات العاملين، لسد الفجوة بين خريجي الجامعات وسوق العمل في إكسابهم وتدريبهم على برامج الحاسب الآلي لاقتحام سوق العمل.

ويسعى المركز لتوقيع بروتوكول مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات لتنفيذ دورتين تدريبيتين لشباب الخريجين لمدة 3 أشهر في أحدث برامج الحاسب الآلي، حيث يحصل المتدرب بعد اجتياز الدورة على شهادة معتمدة من المعهد ووزارة الاتصالات.

واكد علي ان المركز نفذ 5 دورات تدريبية خلال الفترة الماضية، من بينها 3 دورات للتدريب على أساسيات الحاسب الآلي، ودورتين للتدريب على قواعد البيانات، استهدفت 76 متدربًا من مختلف المصالح الحكومية، وشباب الخريجين والطلبة، وأعضاء الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتم تنظيم حفل في نهاية الدورة التدريبية وتسليم شهادات اجتياز الدورة على المتدربين بحضور كل من عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، ومحمد السيد، مدير عام الشئون المالية والادارية بالديوان العام وعضو مجلس إدارة المركز، وهبه حسن منصور، وهبة الله حسن الزرباوي، من العاملين بالمركز.

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