مسح: 40 % من البرتغاليين لا يستطيعون القيام بأسبوع أجازة

أظهرت نتائج مسح أوروبي أن أكثر من 4 من بين كل 10 أشخاص في البرتغال لم يتمكنوا من القيام بأجازة لمدة أسبوع واحد فقط في العام بعيدا عن المنزل ، وذلك بأقل بكثير من المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي.





وأوضحت النتائج الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن البرتغال جاءت في المرتبة الثامنة بين دول الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بقدرة مواطنيها على القيام بإجازة لمدة أسبوع واحد في العام، تلتها رومانيا ثم كرواتيا واليونان وقبرص وإيطاليا.





وفي المقابل جاءت السويد في مقدمة الدول التي أعرب مواطنوها عن استعدادهم لتغطية نفقات إجازة لمدة أسبوع ثم لكسمبورج والدنمارك والنمسا وفنلندا.



