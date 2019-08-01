شوشة: شمال سيناء تخلو من العشوائيات

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن المحافظة تخلو من العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وما يوجد فيها هي مناطق غير متكاملة المرافق والخدمات، وتقوم المحافظة حاليا بالعمل على توفير جميع المرافق والخدمات ضمن مشروعات الخطط الاستثمارية على مدار السنوات الماضية.



وأكد محمد عبد الفضيل شوشة، أن المحافظة تعمل على تحديد المناطق العشوائية في نطاق كل مركز إداري ومدينة، بالإضافة إلى تحديد احتياجاتها من المرافق والخدمات واستكمال المرافق الخدمية المطلوبة في مختلف مناطق المحافظة.



وأوضح محمد عبد الفضيل شوشة، أنه تم تنفيذ عدد من مرافق الخدمات والبنية الأساسية خلال الخطط الاستثمارية السنوية الماضية للمحافظة، وتم تخطيط بعض المناطق وجارٍ استكمال المرافق الخدمية ومشروعات البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها من المرافق المتنوعة لتشمل جميع المناطق.



وأكد أن المحافظة قامت بحصر العشوائيات وتقدير التكلفة اللازمة للتطوير وإخطار الجهات المركزية المعنية المتمثلة في وزارة التنمية المحلية، وصندوق تطوير العشوائيات، وكانت الأولوية للتطوير.