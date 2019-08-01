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درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم 1 -8-2019 .. فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:56 ص
صدى البلد
محمود محسن
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهاراً لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .

واستعرض برنامج 8 الصبح على فضائية dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 31 - 7 - 2019 على القاهرة وباقي المحافظات:-


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى 
القاهرة 25 36 
طنطا 24 35 
الإسكندرية 24 32 
مطروح 24 31 
بورسعيد 26 32 
دمياط 25 31 
الاسماعيلية 23 37 
السويس 24 36 
العريش 23 33
الفيوم 24 37 
بنى سويف 24 38 
المنيا 23 39 
أسيوط 24 40 
سوهاج 25 41 
قنا 26 41 
الأقصر 27 42
أسوان 28 43

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