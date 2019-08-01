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أحمد مجدي: رئيس الجمهورية حريص على دعم الشباب.. فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:08 ص
أحمد مجدى
أحمد مجدى
آيات أحمد
أشاد الإعلامي أحمد مجدي، بمؤتمر الشباب السابع، مؤكدًا أن مصر كلها تابعته، لافتًا إلى أن مؤتمر الشباب يعتبر أحد أبرز المؤتمرات الوطنية التى تقام.

وأوضح الإعلامي أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، أن المؤتمر كان به معلومات وتصريحات هامة جدًا تطمئن المصريين، مشيرًا إلى أن مصر بها ضغوط وكلنا نعانى من الإجراءات الاقتصادية الصعبة.

وأضاف الإعلامي أحمد مجدي، أن مصر بها جيل واع مدرك ومقدر الضغوطات التى تمر بها البلاد، ولدينا شباب واعى لفكرة التحرك والعمل.

وأكد الإعلامي أحمد مجدي أنه يجب أن نطمئن لأن رئيس الجمهورية حريص على دعم الشباب وتقديم كل ما يفيد جيل المستقبل، ويحرص على مصلحة الوطن والمصريين.

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