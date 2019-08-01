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القبض على ست نساء لحيازة وبيع غاز الضحك في قبرص

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:00 ص
القبض على ست نساء
القبض على ست نساء لحيازة وبيع غاز الضحك في قبرص
أ ش أ
ألقت الشرطة القبرصية القبض على ست نساء لحيازة وبيع غاز الضحك في منطقة فاماجوستا.

وذكرت صحيفة (سايبروس ميل) القبرصية أنه تبين أن بحوزة النساء، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و35 عامًا، خمس زجاجات معدنية و98 أمبولا معدنيا جديدا و47 أمبولا مستعملا، إلى جانب 139 بالونة و 456 يورو.

وأوضحت الصحيفة أن الزجاجات المعدنية تحتوي على حافتين إحداهما ملحقة بالبالون والآخر ملائم لوضع الأمبولات، وتردد أن النسوة كن يحاولن بيعها للمارة.

وتم نقل النساء إلى مركز للشرطة حيث وجهت إليهم بحيازة وبيع غاز الضحك (الممنوع حيازته) وأطلق سراحهن تمهيدا لاستدعائهن للمحاكمة في وقت لاحق.

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