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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 1-8-2019.. فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
محمود محسن
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس، الموافق 1-8-2019.

وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي:

الطماطم: 2.5 جنيه
البطاطس: 5.5 جنيه
البصل: 3.5 جنيه
الخيار: 2.5 جنيه
الملوخية : 3 جنيهات
الكوسة : 8 جنيهات
الباذنجان: 3 جنيهات
الفاصوليا: 13 جنيهًا

أما الفاكهة:
البطيخ: 25 جنيهًا
التفاح : 8 جنيهات
الخوخ: 10 جنيهات
مانجو عويس: 30 جنيهًا

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