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محافظات

استرداد وتقنين وضع 37 حالة تعد على الأراضي في منيا القمح

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:50 ص
ازالة تعديات
ازالة تعديات
محمد الطحاوي
كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بإزالة واسترداد٢٢ حالة تعدٍ بمساحة ٢ فدان و١٢ قيراطا و٨ أسهم، بالإضافة إلى تقنين وضع ١٥ حالة تعدٍ بمساحة ١١ قيراطا و٤ أسهم بمركز منيا القمح خلال الموجة ١٣.

وأكد محافظ الشرقية أن يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على ممتلكات الدولة وإستعادة حق الشعب وتطبيق القانون على المخالفين.

وقال الدكتور ممدوح غراب إنه لن يسمح بالتهاون مع واضعي اليد الذين لم يتقدموا لتقنين أوضاع الأراضي خلال الفترة التى حددها القانون، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وجميع الجهات المعنية وضرورة توفير قوات لتأمين الحملات والمعدات اللازمة لإزالة التعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة.

وتواصل مراكز ومدن المحافظة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة طبقًا للجدول الزمنى المحدد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

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