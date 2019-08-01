اعتماد نتائج الفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة العريش

اعتمد الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، نتائج الفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة العريش بشعبتيها الانتظام والانتساب.



وقال الدكتور صالح محمد صالح، عميد الكلية، إنه تقدم لامتحان الانتظام 186 طالبًا، حصل 30 طالبًا منهم على تقدير عام ممتاز، و59 طالبًا منهم على تقدير عام جيد جدا، و61 على تقدير عام جيد، و13 طالبًا بتقدير عام مقبول، و18 طالبًا نجحوا بمواد تخلفات، بينما رسب خمسة طلاب فقط.



وأوضح عميد الكلية أنه في شعبة الانتساب تقدم 49 طالبًا للامتحان، وحصل طالبان فقط على تقدير عام جيد جدًا، و24 طالبا على تقدير عام جيد، و8 طلاب على تقدير عام مقبول، و13 طالبًا نجحوا بمواد تخلفات، بينما رسب طالبان.



وأضاف الدكتور صالح محمد صالح أن باقي النتائج يجري اعتمادها من ادارة الجامعة ليتم إعلانها للطلبة.

