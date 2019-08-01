ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعتماد نتائج الفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة العريش

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:55 ص
صدى البلد
احمد صالح
اعتمد الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، نتائج الفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة العريش بشعبتيها الانتظام والانتساب.

وقال الدكتور صالح محمد صالح، عميد الكلية، إنه تقدم لامتحان الانتظام 186 طالبًا، حصل 30 طالبًا منهم على تقدير عام ممتاز، و59 طالبًا منهم على تقدير عام جيد جدا، و61 على تقدير عام جيد، و13 طالبًا بتقدير عام مقبول، و18 طالبًا نجحوا بمواد تخلفات، بينما رسب خمسة طلاب فقط.

وأوضح عميد الكلية أنه في شعبة الانتساب تقدم 49 طالبًا للامتحان، وحصل طالبان فقط على تقدير عام جيد جدًا، و24 طالبا على تقدير عام جيد، و8 طلاب على تقدير عام مقبول، و13 طالبًا نجحوا بمواد تخلفات، بينما رسب طالبان.

وأضاف الدكتور صالح محمد صالح أن باقي النتائج يجري اعتمادها من ادارة الجامعة ليتم إعلانها للطلبة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم الأزهري في أسبوع.. اعتماد نتيجة الدور الأول للابتدائية والإعدادية.. السماح لطلاب الدراسات العليا بدخول امتحان التحسين في 3 مواد.. وحرمان الغائبين من القراءات بكلية القرآن

عميدة آداب حلوان تعلن شروط الالتحاق بالأقسام لـ العام الدراسي 2019/2020.. الكلية تضم 18 قسما بينها 11 للانتظام و7 للانتساب.. وقبول 18 ألف طالب سنويا

دون دفع رسوم.. آداب حلوان تزف بشرى سارة لهؤلاء الطلاب

حقوق حلوان تعلن نتيجة الفرقة الرابعة

ترشيحاتنا

دراسة تكشف أهمية الإنجاب في عمر متأخر

جرح ضابط إسرائيلي وجنديين.. شاهد لحظة ضرب دورية للاحتلال على حدود غزة

تعرف على فضل صيام العشر الأول من ذي الحجة

حرص عليها الرسول.. تعرف على أفضل عبادة تفعلها في العشر الأول من ذي الحجة

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين.. تعرف عليهما

المستكاوي يكشف عن رأيه بـ الإسماعيلي عقب رحيل متولي وعواد ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور

عاقر واتجوزت 3 مرات.. قاتلة طفلي زوجها: خلصت على الولد في رمضان والبنت بعده بشهرين.. صور

أنيقة كالعادة.. زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها