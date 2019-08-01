السبت.. التموين تعلن عن استعداداتها لعيد الأضحى في مؤتمر صحفي

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد غد، السبت، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، ونتائج المرحلة الثالثة لمشروع "جمعيتي".



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم، الخميس - أنه سيتم خلال المؤتمر عرض مؤشرات المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى موقف الأوكازيون الصيفي، كما سيتم عرض موقف تطوير مكاتب التموين.