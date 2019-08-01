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اقتصاد

السبت.. التموين تعلن عن استعداداتها لعيد الأضحى في مؤتمر صحفي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:51 ص
صدى البلد
أ ش أ
تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد غد، السبت، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، ونتائج المرحلة الثالثة لمشروع "جمعيتي".

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم، الخميس - أنه سيتم خلال المؤتمر عرض مؤشرات المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى موقف الأوكازيون الصيفي، كما سيتم عرض موقف تطوير مكاتب التموين.

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