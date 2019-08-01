المحافظات تنتفض لاسترداد أراضي الدولة.. إزالة 63 تعديا على أملاك الدولة وأراض زراعية بكفر الشيخ.. واسترداد 834 فدانا من أراض أملاك الدولة بمدينتى دشنا ونجع حمادي

استمرار الموجة 13 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

إزالة 63 تعديًا على أملاك الدولة وأراضي زراعية بكفر الشيخ

استرداد 834 فدانًا من أراضٍ أملاك الدولة بمدينتى دشنا ونجع حمادي

إزالة 15 حالة تعد خلال الموجة الـ 13 بجنوب الأقصر

استمرت القيادات التنفيذية بالمحافظات في إزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة ضمن الموجة 13.وأعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، إزالة 63 حالة تعدٍ على أراضٍ أملاك الدولة ونهر النيل على مساحة 3787 مترًا مربعًا عبارة عن مبانٍ سكنية، و7 أفدنة و 22 قيراطًا، وأراضٍ أملاك دولة، وأراضٍ زراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال سابع أيام الموجة الـ 13.وقال محافظ كفر الشيخ، إن أجهزة المحافظة تتعامل بكل قوة مع المعتدين على أملاك الدولة بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية، بالتزامن مع أعمال حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل وبحيرة البرلس والسكة الحديد بالموجة الـ 13 المستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة.وأضاف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه أنه لا تهاون مع المعتدين ونطبق القانون على الجميع، حتى استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة، مؤكدًا: "لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب"، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية في انعقاد دائم حتى الانتهاء من تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية باسترداد أملاك الدولة.وأوضح محافظ كفر الشيخ أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على أملاك الدولة بجهات الولاية المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والموارد المائية والري، والأجهزة الرقابية بكفر الشيخ لاسترداد أملاك الدولة واستعادة حق الشعب والحفاظ على المال العام.فيما شنّت الوحدات المحلية لمدينتىّ دشنا ونجع حمادى، حملات مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع قوات الأمن، أسفرت عن استرداد 834 فدانًا تعديات بالزراعة و2350م٢ تعديات بالمبانى.وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إن الحملات نجحت في إزالة 3 حالات تعد على أراضٍ أملاك الدولة بقرية أبو مناع غرب بمدينة دشنا، منها حالتا تعدٍ بالزراعة على مساحة 834 فدانا، وحالة تعدٍ بالبناء على مساحة 550 مترا مربعا، كما تمت إزالة 9 حالات تعدٍ بالبناء بقرية هو بمدينة نجع حمادى بإجمالي مساحة 1800 متر مربع.وأكد محافظ قنا ضرورة قيام مسئولى الوحدات المحلية بوضع لافتات على جميع الأراضى المستردة توضح ملكيتها للدولة.وشدّد الهجان على أهمية المرور الدورى على أراضى أملاك الدولة لرصد أى حالات تعد عليها وإزالتها فى المهد ‪دون انتظار صدور قرار الإزالة ‬ لضمان الحفاظ على ممتلكات الدولة والاستفادة بها في دعم جهود التنمية من خلال إقامة المشروعات الخدمية والعمرانية والصناعية بما يعود بالنفع على المواطنين.بينما واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملة الإزالات المكبرة في الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات بجميع أنواعها بمركز إسنا جنوب الأقصر.وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان حملة إزالات استهدفت منطقة الحلة والحليلة والكلابية ونجع سعيد.وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة 15 حالة تعد منها 7 حالات مبانٍ بمساحة 3841م2 عبارة عن تشوينات ومبانٍ بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت تمت مصادرتها، و8 حالات تعد بالزراعة على مساحة 75 فدانا.كما تم إرجاء عدد من الحالات لتقديم أوراق تقنين وحتى يتم البت في ملفات التقنين الخاصة بها، وشارك في الحملة نائبة رئيس المركز ورؤساء القرى والإدارة الهندسية بالمركز والإدارة الزراعية بمرافقة قوات الأمن والحماية المدنية.يأتي ذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المدن لبدء حملة الإزالات المكبرة والتي تستهدف جميع التعديات على أراضي الدولة بجميع أنواعها.