بشرط واحد.. جزيرة خيالية الجمال مقابل مبلغ زهيد لأي مشتر جاد

يمكن أن تكون أحد أجمل الجزر البريطانية في أكبر بحيرة للمياه العذبة في بريطانيا لأي مشتري من بريطانيا أو خارجها بمقابل مالي أقل من 100 ألف جنيه استرليني، أي بما لايتجاوز الملايين الثلاثة بالعملة المصرية، أي بأقل من بعض أسعار الشقق في مصر ودول أخرى بما فيها بريطانيا نفسها، لكن هذا العرض يعترضه شرط واحد إذا تجاوزه المشتري تكون الجزيرة ملكه على الفور، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية.





الشرط الذي يواجه أي مشترٍ ويجعله يُحجم عن شراء الجزيرة، هو أنه لن يسمح له بتحويلها إلى واحة خاصة.





وتقع جزيرة كرينيش المغطاة بالأشجار في لوتش لوموند الخلابة في جنوب اسكتلندا ، وتحيط بها من بعيد المرتفعات.





يبلغ حجم الجزيرة نحو حجم سبعة ملاعب لكرة القدم وهي متوفرة في السوق بمبلغ 95،000 ألف جنيه إسترليني فقط.





وهناك الكثير من التاريخ الذي يلف الجزيرة، حيث يعتقد أن المستوطنين الأوائل كانوا يستخدمونها كملاذٍ آمن منذ آلاف السنين.





وفي توضيحٍ حول الشرط المانع لشراء الجزيرة، هو إنه، لن يُسمح للمالك الجديد بإنشاء منزل جديد (كوخ - فيلا- قصر- منزل عادي) بها ، نظرًا لأن التطوير من أي نوع محظور تمامًا.



