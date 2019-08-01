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تعوض نقص المعادن والفيتامينات.. كل ما يجب معرفته عن المكملات الغذائية.. فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:55 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، إنه يجب الحرص عند تناول المكملات الغذائية، لأنها تضيف بعض المعادن والفيتامينات الناقصة للجسم.

وأوضح "أبو هاشم"، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، الخميس، أن المكملات الغذائية نافعة عند احتياجها لتعويض الفيتامينات الناقصة، مؤكدة أنها قد تكون ضارة عند استخدامها دون الحاجة إليها.

وتابع: "الشخص الرياضي يحتاج لتناول المكملات الغذائية لأنه يحتاج تناول كمية من البروتينات والمعادن أكبر من الشخص العادي".

وذكر أن الخضراوات والفواكه أصبحت قليلة الفيتامينات، لذلك يجب استخدام المكملات الغذائية لتعويض النقص من الطعام، مؤكدًا أن الشخص الرياضي يحتاج لتناول المكملات الغذائية اكثر من غيره، موضحًا انه يجب استخدام المكملات الغذائية تحت الإشراف الطبي.

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